Tottenham, si tratta con Conte per una buonuscita: l’addio è imminente (Di mercoledì 22 marzo 2023) Alla ripresa della Premier League, ferma in queste due settimane per dar spazio agli impegni delle Nazionali, quasi certamente non ci sarà Antonio Conte sulla panchina del Tottenham. Stando a quanto riportato dal Daily Mail, la dirigenza degli Spurs starebbe già trattando col tecnico salentino la risoluzione del contratto in scadenza a giugno (che potrebbe verificarsi previa una buonuscita pari a circa 5 milioni di euro). La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato lo sfogo di cui Conte è stato protagonista in conferenza stampa, avvenuto in seguito al 3-3 dei suoi con il Southampton. Il presidente Daniel Levy, allora, avrebbe deciso di anticipare il divorzio e di affidare la squadra a Ryan Mason, che aveva già guidato la prima squadra quando, nella stagione 2020-21, fu esonerato José Mourinho. ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 marzo 2023) Alla ripresa della Premier League, ferma in queste due settimane per dar spazio agli impegni delle Nazionali, quasi certamente non ci sarà Antoniosulla panchina del. Stando a quanto riportato dal Daily Mail, la dirigenza degli Spurs starebbe giàndo col tecnico salentino la risoluzione del contratto in scadenza a giugno (che potrebbe verificarsi previa unapari a circa 5 milioni di euro). La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato lo sfogo di cuiè stato protagonista in conferenza stampa, avvenuto in seguito al 3-3 dei suoi con il Southampton. Il presidente Daniel Levy, allora, avrebbe deciso di anticipare il divorzio e di affidare la squadra a Ryan Mason, che aveva già guidato la prima squadra quando, nella stagione 2020-21, fu esonerato José Mourinho. ...

