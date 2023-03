(Di mercoledì 22 marzo 2023)fa chiarezza sul suo futuro, spiegando come la decisione delsunon influisca sul suo riscatto Come riportato da Fabrizio Romano, Dejansi sente sicuro del riscatto delnella prossima finestra di calciomercato. Di seguito le parole dello svedese, riportate dall’esperto di mercato. «Ladinon influirà sull’opzione di acquisto del club per me, assolutamente no.agli Spurs, ovviamente». LEGGI ALTRE NOTIZIE SU JUVENTUSNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Cucciolina96251 : RT @MatthijsPog: ????Dejan Kulusevski: “La situazione di Conte non influirà sull'opzione di acquisto del club per me, assolutamente no. Vogli… - CalcioNews24 : Tottenham, Kulusevski: «La situazione di Conte non influisce: voglio restare» - melena_andrea : RT @MatthijsPog: ????Dejan Kulusevski: “La situazione di Conte non influirà sull'opzione di acquisto del club per me, assolutamente no. Vogli… - sportface2016 : #PremierLeague | #Tottenham, #Kulusevski: '#Conte mi ha aiutato molto, sarei felice di lavorare ancora con lui' - TUTTOJUVE_COM : Kulusevski: 'Contento di essere al Tottenham, Conte mi ha aiutato molto' -

L'ACCORDO JUVE -PER- Il comunicato ufficiale della Juventus del 31 gennaio 2022 diceva: 'Juventus Football Club S.p. A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società ...Commenta per primo Dejan, ex calciatore svedese della Juventus adesso in forza al, ha rilasciato a Sky alcune dichiarazioni che abbracciano anche il suo futuro in relazione al possibile esonero del ...Arriva una doccia gelida per la Juventus: ecco come può saltare l'affare da 35 milioni di euro col club di Premier League La Juventus sta cercando di risolvere le proprie questioni interne per poi ...

Kulusevski fra Juve e Tottenham: cosa cambia con l'addio di Conte Calciomercato.com

Fra i calciatori il cui futuro è in bilico, nonostante le parole rassicuranti del diretto interessato in un'intervista odierna, c'è anche Dejan Kulusevski, classe 2000 in prestito dalla Juve al ...Dejan Kulusevski, ex calciatore svedese della Juventus adesso in forza al Tottenham, ha rilasciato a Sky alcune dichiarazioni che abbracciano anche il suo futuro in relazione al possibile esonero del ...