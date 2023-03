Tottenham, anche i giocatori rivogliono Pochettino: il contatto (Di mercoledì 22 marzo 2023) Tottenham, anche i giocatori spingono per il ritorno in panchina di Mauricio Pochettino per il dopo Conte: la situazione Secondo quanto riferisce Sky Sports UK, lo spogliatoio del Tottenham avrebbe già avuto diversi contatti con Mauricio Pochettino per convincere il tecnico argentino a tornare in panchina. Ormai scaricato Antonio Conte, che aspetta solamente l’esonero, gli Spurs punterebbero sul grande ex per ricostruire un futuro. E lui stesso non avrebbe chiuso all’ipotesi di questo ritorno. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 marzo 2023)spingono per il ritorno in panchina di Mauricioper il dopo Conte: la situazione Secondo quanto riferisce Sky Sports UK, lo spogliatoio delavrebbe già avuto diversi contatti con Mauricioper convincere il tecnico argentino a tornare in panchina. Ormai scaricato Antonio Conte, che aspetta solamente l’esonero, gli Spurs punterebbero sul grande ex per ricostruire un futuro. E lui stesso non avrebbe chiuso all’ipotesi di questo ritorno. L'articolo proviene da Calcio News 24.

