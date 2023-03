Toto Wolff di Mercedes, spiragli di ottimismo: “Passi in avanti!” (Di mercoledì 22 marzo 2023) Primi vagiti, attesissimi, di competitività per la Mercedes del team principal Toto Wolff. Nel Gran Premio di Arabia Saudita, infatti, le due Frecce d’Argento hanno combattuto alle spalle delle due irraggiungibili Red Bull di Sergio Perez e Max Verstappen piazzandosi appena sotto al podio con George Russell al quarto posto e Lewis Hamilton appena dietro al compagno di squadra. Prestazioni discretamente positive che hanno ridato il sorriso a tutta la scuderia stellata che sembra aver intrapreso la via giusta in vista del prossimo futuro in Formula 1. Le dichiarazioni di un Toto Wolff leggermente più contento dopo la gara di Gedda della Formula 1 Toto Wolff nel box della Mercedes – Photo Credit ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 22 marzo 2023) Primi vagiti, attesissimi, di competitività per ladel team principal. Nel Gran Premio di Arabia Saudita, infatti, le due Frecce d’Argento hanno combattuto alle spalle delle due irraggiungibili Red Bull di Sergio Perez e Max Verstappen piazzandosi appena sotto al podio con George Russell al quarto posto e Lewis Hamilton appena dietro al compagno di squadra. Prestazioni discretamente positive che hanno ridato il sorriso a tutta la scuderia stellata che sembra aver intrapreso la via giusta in vista del prossimo futuro in Formula 1. Le dichiarazioni di unleggermente più contento dopo la gara di Gedda della Formula 1nel box della– Photo Credit ...

