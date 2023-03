Torneo di Viareggio, l auguriamo del sindaco di Monteforte per Pugliese (Di mercoledì 22 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoMonteforte Irpino (AV) – “In bocca al lupo al giovanissimo Samuel Pugliese, calciatore dal sicuro avvenire impegnato nel prestigiosissimo Torneo di Viareggio, da sempre autentico trampolino di lancio per i giovani campioni in erba del calcio italiano e non solo”. Così in un post il sindaco di Monteforte Irpino, Costantino Giordano. “A Samuel giunga un in bocca al lupo da parte di tutta l’Amministrazione Comunale di Monteforte Irpino: è per noi una grande gioia e un orgoglio immenso poter sostenere un talento cristallino come il suo in una competizione dal rilievo internazionale – conclude Giordano – Tieni alto il nome di Monteforte, campione”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 22 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIrpino (AV) – “In bocca al lupo al giovanissimo Samuel, calciatore dal sicuro avvenire impegnato nel prestigiosissimodi, da sempre autentico trampolino di lancio per i giovani campioni in erba del calcio italiano e non solo”. Così in un post ildiIrpino, Costantino Giordano. “A Samuel giunga un in bocca al lupo da parte di tutta l’Amministrazione Comunale diIrpino: è per noi una grande gioia e un orgoglio immenso poter sostenere un talento cristallino come il suo in una competizione dal rilievo internazionale – conclude Giordano – Tieni alto il nome di, campione”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

