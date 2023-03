Torneo di Viareggio 2023: risultati e classifiche (Di mercoledì 22 marzo 2023) Al via il Torneo di Viareggio 2023, ecco di seguito i risultati e le classifiche della manifestazione internazionale dedicata al calcio giovanile. Seguiremo assieme tutte le partite di questa edizione, la numero 73, dello storico Torneo che lancia i campioni del domani. Detentrice del trofeo il Sassuolo, previsti gironi con ottavi, quarti, semifinali e finale, sul modello dei Mondiali. A seguire le classifiche aggiornate e tutti i risultati e i punteggi in tempo reale. TABELLONE E ACCOPPIAMENTI CALENDARIO classifiche Gruppo A – Girone 1 Sassuolo 6 Carrarese 4 Olympique Thiessois 1 Rukh 0 Gruppo A – Girone 2 Torino 4 Pontedera 3 Don Torcuato 1 APIA Leichhardt 0 Gruppo A – Girone 3 Empoli 6 Benevento 6 Westchester United 0 San Donato ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 marzo 2023) Al via ildi, ecco di seguito ie ledella manifestazione internazionale dedicata al calcio giovanile. Seguiremo assieme tutte le partite di questa edizione, la numero 73, dello storicoche lancia i campioni del domani. Detentrice del trofeo il Sassuolo, previsti gironi con ottavi, quarti, semifinali e finale, sul modello dei Mondiali. A seguire leaggiornate e tutti ie i punteggi in tempo reale. TABELLONE E ACCOPPIAMENTI CALENDARIOGruppo A – Girone 1 Sassuolo 6 Carrarese 4 Olympique Thiessois 1 Rukh 0 Gruppo A – Girone 2 Torino 4 Pontedera 3 Don Torcuato 1 APIA Leichhardt 0 Gruppo A – Girone 3 Empoli 6 Benevento 6 Westchester United 0 San Donato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GCSportconsult1 : Complimenti al Nostro Ablaya Faye per la sua Prima Rete all esordio contro la Fiorentina al Torneo di Viareggio con… - TCGiovanile : VIAREGGIO CUP (73^ed.) - Dai Gironi alla Finalissima, tutto il programma gare #calcio #cup.torneo #finale #gironi… - gabrielemajo : New post: TORNEO DI VIAREGGIO FEMMINILE, GARA 1: PARMA-LIVORNO 2-0 (VIDEO INTEGRALE E COMMENTO MISTER NICOLI) - Lefty_LOB : @MilanHustler ha giocato con la squadra di trasfigurazione di Alex al 72° torneo di Viareggio ospitato in Italia - infoitsport : LIVE – Fiorentina-Euro New York 5-1, Torneo di VIAREGGIO 2022/2023 DIRETTA -