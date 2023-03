Torino, uccise il padre per difendere la madre, il pm chiede 14 anni di carcere: «Non fu legittima difesa, si abbia il coraggio di chiamarlo omicidio» (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il padre era un uomo aggressivo e ossessivo. E per questo il figlio lo ha ucciso. Un omicidio per il quale il pm ha chiesto che Alex Poppa sia condannato a 14 anni di carcere. «La difesa ha detto che ci vuole coraggio a decidere su questo caso. Ed è vero, è un caso che scuote le coscienze. Bisogna avere il coraggio di dire che è stato un omicidio, che un figlio ha ucciso il padre». Così il pubblico ministero Alessandro Aghemo ha commentato quanto accaduto il 30 aprile 2020 a Collegno (Torino) quando il 21enne ha inflitto 34 coltellate al padre Giuseppe di 52 anni. Fu un tentativo di difendere la madre dall’ennesima lite in famiglia. Che quella sera ... Leggi su open.online (Di mercoledì 22 marzo 2023) Ilera un uomo aggressivo e ossessivo. E per questo il figlio lo ha ucciso. Unper il quale il pm ha chiesto che Alex Poppa sia condannato a 14di. «Laha detto che ci vuolea decidere su questo caso. Ed è vero, è un caso che scuote le coscienze. Bisogna avere ildi dire che è stato un, che un figlio ha ucciso il». Così il pubblico ministero Alessandro Aghemo ha commentato quanto accaduto il 30 aprile 2020 a Collegno () quando il 21enne ha inflitto 34 coltellate alGiuseppe di 52. Fu un tentativo diladall’ennesima lite in famiglia. Che quella sera ...

