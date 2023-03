Torino | sequestrati quasi tre chili di droga shaboo | in manette una coppia di cinesi

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Aè stata arrestata unadiper detenzione di 2,7 chilogrammi di metanfetamina –, oltre a 100 grammi di hashish. Laera stata spedita via corriere dagli Stati Uniti d’America in due diversi pacchi. L’anomalia era rappresentata dalla discrepanza tra il contenuto, apparati musicali di scarso valore, e l’elevato costo invece sostenuto per le spedizioni. Il primo sequestro da 650 grammi è avvenuto tramite una “consegna controllata” nel luogo indicato sulla bolla di accompagnamento, in zona Barriera di Milano. Durante la successiva perquisizione veniva scoperto un vero e proprio laboratorio, utilizzato dagli arrestati per pesare, preparare e confezionare le dosi, tanto che all’interno dell’abitazione-laboratorio venivanoulteriori 250 grammi di ...