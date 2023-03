Torino, il riscatto di Miranchuk è una priorità (Di mercoledì 22 marzo 2023) Aleksey Miranchuk è uno dei giocatori che la scorsa estate è arrivato al Torino con la formula del prestito con diritto di riscatto... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 22 marzo 2023) Alekseyè uno dei giocatori che la scorsa estate è arrivato alcon la formula del prestito con diritto di...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JuventusUn : Ritorno alla #Juventus, #Inter KO: via per 30 milioni! I DETTAGLI ? - BeaArroyoCom : RT @eziomauro: Ferrari denuncia: 'Attacco hacker contro di noi, dati rubati ma non pagheremo mai un riscatto' - la Repubblica - rezende : RT @eziomauro: Ferrari denuncia: 'Attacco hacker contro di noi, dati rubati ma non pagheremo mai un riscatto' - la Repubblica - eziomauro : Ferrari denuncia: 'Attacco hacker contro di noi, dati rubati ma non pagheremo mai un riscatto' - la Repubblica - CyberSecHub0 : RT @mariabeatrice77: #Ferrari denuncia: 'Attacco hacker contro di noi, dati rubati ma non pagheremo mai un riscatto' -