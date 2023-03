Torino, 27enne muore in carcere inalando una bomboletta di gas per i fornelli da campeggio (Di mercoledì 22 marzo 2023) Ha inalato alcune bombolette di gas per i fornelli da campeggio, utilizzate per scaldare le vivande. È morto così un detenuto di 27 anni nel carcere Lorusso e Cutugno, ritrovato senza vita nella sua cella martedì sera intorno alle 21. Al momento non è chiaro se l’uomo abbia volontariamente utilizzato le bombolette per togliersi la vita o se si sia trattato di un incidente. Anche il compagno di cella, infatti, è stato trovato privo di conoscenza dagli agenti della polizia penitenziaria. Trasportato all’ospedale Maria Vittoria, non è in pericolo di vita e dopo aver trascorso la notte al pronto soccorso è stato riportato in carcere. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 marzo 2023) Ha inalato alcune bombolette di gas per ida, utilizzate per scaldare le vivande. È morto così un detenuto di 27 anni nelLorusso e Cutugno, ritrovato senza vita nella sua cella martedì sera intorno alle 21. Al momento non è chiaro se l’uomo abbia volontariamente utilizzato le bombolette per togliersi la vita o se si sia trattato di un incidente. Anche il compagno di cella, infatti, è stato trovato privo di conoscenza dagli agenti della polizia penitenziaria. Trasportato all’ospedale Maria Vittoria, non è in pericolo di vita e dopo aver trascorso la notte al pronto soccorso è stato riportato in. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

