Topolino, una cover speciale per celebrare Disney100 (Di mercoledì 22 marzo 2023) Doppia cover speciale e la storia Scoiattoli dallo spazio profondo e una storia inedita di Rodolfo Cimino curata da Tito Faraci Il 2023 è un anno molto speciale: ben 100 anni fa infatti Walt Disney e suo fratello Roy presentarono al mondo la magia Disney per la prima volta. I festeggiamenti per questo importante anniversario, iniziati con il numero 3502 del 4 gennaio, proseguono su Topolino con il numero 3513 – disponibile, in edicola, fumetteria e su Panini.it da mercoledì 22 marzo – caratterizzato una doppia cover e contenente la seconda delle 8 storie celebrative appositamente pensate per rileggere in chiave moderna alcuni dei momenti più? iconici e amati della storia di The Walt Disney Company, partendo dai classici cartoni animati di Topolino e reinventando le avventure ...

