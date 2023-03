Tommaso Zorzi replica ad una battuta di Fiorello con Stanzani? L’indiscrezione (VIDEO) (Di mercoledì 22 marzo 2023) Tommaso Zorzi replica ad una battuta di Fiorello in compagnia di Tommaso Stanzani? Ecco le sue parole Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani si sono ormai lasciati da diversi mesi. L’ex gieffino e il ballerino di Amici hanno vissuto una delle storie d’amore più belle ammaliando milioni di fan. Stanzani è entrato ufficialmente nel cast dei ballerini del nuovo programma di Rai 2 “Viva Rai2!” che va in onda ogni mattina alle 07:15. Questa mattina è andato in onda nuovo appuntamento dove Fiorello ha avuto come ospiti Amadeus e il fratello Giuseppe Fiorello. Nel corso della nuova diretta i ballerini compreso Tommaso Stanzani ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 22 marzo 2023)ad unadiin compagnia di? Ecco le sue parolesi sono ormai lasciati da diversi mesi. L’ex gieffino e il ballerino di Amici hanno vissuto una delle storie d’amore più belle ammaliando milioni di fan.è entrato ufficialmente nel cast dei ballerini del nuovo programma di Rai 2 “Viva Rai2!” che va in onda ogni mattina alle 07:15. Questa mattina è andato in onda nuovo appuntamento doveha avuto come ospiti Amadeus e il fratello Giuseppe. Nel corso della nuova diretta i ballerini compreso...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : A Viva Rai 2, Fiorello stuzzica il ballerino: “Ho visto che il tuo ex piange dalla mattina alla sera”. Il riferimen… - ProVitaFamiglia : Caro @tommaso_zorzi, il problema non è che sei gay, ma che due uomini non fanno un figlio. Non puoi sacrificare la… - tommaso_zorzi : @SimoPillon Mi scusi ex Senatore ma, ad esempio, se il “buon Dio” la fa ammalare (e mi auguro che così non sia mai)… - iosonoio65 : - Malvy34087444 : RT @EliiiLuc: “Ho visto il tuo ex che piange dalla mattina alla sera…” Dicci di più Fiorello cosa ti turba delle lacrime di Tommaso Zorzi?… -