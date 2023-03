Tommaso Zorzi: «Basta dire che i gay comprano i bambini» (Di mercoledì 22 marzo 2023) «L'Italia non tutela il mio diritto a essere genitore», fa sapere il conduttore all'indomani dello stop delle trascrizioni dei certificati di nascita esteri dei bambini con due papà. «Io un giorno vorrei adottare un bambino, ma anche per quanto riguarda la gestazione per altri oggi passa un messaggio completamente sbagliato. Come un tempo lo slogan era che “i comunisti mangiano i bambini”, adesso è che “i gay li comprano”» Leggi su vanityfair (Di mercoledì 22 marzo 2023) «L'Italia non tutela il mio diritto a essere genitore», fa sapere il conduttore all'indomani dello stop delle trascrizioni dei certificati di nascita esteri deicon due papà. «Io un giorno vorrei adottare un bambino, ma anche per quanto riguarda la gestazione per altri oggi passa un messaggio completamente sbagliato. Come un tempo lo slogan era che “i comunisti mangiano i”, adesso è che “i gay li”»

