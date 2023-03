“Tom Cruise non ha nessun rapporto da oltre 10 anni con la figlia Suri ma le pagherà il college. A lei 400mila euro all’anno” (Di mercoledì 22 marzo 2023) Non ti voglio vedere ma paga pure il college. I rapporti tra Suri e Tom Cruise letteralmente non esistono. Padre e figlia non si incontrano fisicamente, e nemmeno si parlano, dal 2012. Eppure, come hanno confermato nelle scorse ore i tabloid inglesi, la quasi maggiorenne Suri sta per andare al college con i soldi di papà. Come nelle più classiche non relazioni da post matrimonio, l’interprete del fortunato Top Gun: Maverick dovrà versare la quota di sostentamento della figlia avuta con Katie Holmes fino alla sua maggiore età. Insomma, siamo a ridosso della fine degli obblighi di divorzio, ma intanto alla star di Hollywood toccherà la retta del college. Suri sembra indecisa tra un corso di moda e uno di musica, anche se tutto rientrerà ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 marzo 2023) Non ti voglio vedere ma paga pure il. I rapporti trae Tomletteralmente non esistono. Padre enon si incontrano fisicamente, e nemmeno si parlano, dal 2012. Eppure, come hanno confermato nelle scorse ore i tabloid inglesi, la quasi maggiorennesta per andare alcon i soldi di papà. Come nelle più classiche non relazioni da post matrimonio, l’interprete del fortunato Top Gun: Maverick dovrà versare la quota di sostentamento dellaavuta con Katie Holmes fino alla sua maggiore età. Insomma, siamo a ridosso della fine degli obblighi di divorzio, ma intanto alla star di Hollywood toccherà la retta delsembra indecisa tra un corso di moda e uno di musica, anche se tutto rientrerà ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... andreastoolbox : Tom Cruise, la figlia Suri e la scelta del college: lui deve pagare anche se non hanno rapporti #Cruise, #Tom #la… - PaolaGasperon10 : @Earthlinginluv Tom Cruise è anche l'altro - VanessaCapone : @dordule In realtà sono andata a googlare e pare si siano lasciati da un po’ ma hanno avuto un lunga relazione che… - lovelyanimehd : Tom Cruise, la figlia Suri e il college. Lui pagherà la retta - SkyTG24 : Tom Cruise, la figlia Suri e il college. Pare non si vedano da 10 anni ma pagherà la retta -