Tom Cruise, la figlia Suri e la scelta del college: lui deve pagare anche se non hanno rapporti (Di mercoledì 22 marzo 2023) Tom Cruise e la figlia Suri, nata dal matrimonio con Katie Holmes, non hanno rapporti da dieci anni, ma lui le pagherà il college Tom Cruise ha una figlia che non vede dal 2013, Suri, questo il nome di lei, sta per andare al college e l'attore dovrà pagarle le spese, anche se non la vede da dieci anni. La ragazza è nata dal matrimonio della star hollywoodiana con Katie Holmes. La madre, dopo il divorzio del 2012, ha ottenuto l'affidamento esclusivo di Suri che sembra orientata a studiare moda. Suri, la figlia di 16 anni di Katie Holmes e Tom Cruise, sta presentando domanda per il college con l'aiuto della madre, poiché ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 22 marzo 2023) Tome la, nata dal matrimonio con Katie Holmes, nonda dieci anni, ma lui le pagherà ilTomha unache non vede dal 2013,, questo il nome di lei, sta per andare ale l'attore dovrà pagarle le spese,se non la vede da dieci anni. La ragazza è nata dal matrimonio della star hollywoodiana con Katie Holmes. La madre, dopo il divorzio del 2012, ha ottenuto l'affidamento esclusivo diche sembra orientata a studiare moda., ladi 16 anni di Katie Holmes e Tom, sta presentando domanda per ilcon l'aiuto della madre, poiché ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dordule : Ma Tom Cruise tutto bene zero rapporti con la figlia piccola e i due figli grandi zero rapporti con la madre ma che bell'ambientino - luketwo_ : le statuine di cera del matrimonio di Tom Cruise (o Ligabue, fate voi) - sicomeno3 : @Flaviaventosole Sicura non sia Tom cruise? - argenteuiil : @k4ramazov beh zalone è italian tom cruise (self proclaimed) quindi - Sarx88 : Laura Pausini si è sposata con uno che sembra Tom Cruise che imita Mick Jagger -