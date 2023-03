“Tom Cruise e la figlia Suri non si vedono da 10 anni”. Il gesto dell’attore (Di mercoledì 22 marzo 2023) L’ultima volta che si sarebbero visti risale al 2013: stiamo parlando di Tom Cruise e della figlia Suri, nata dal matrimonio con Katie Holmes. Da bambina ormai è diventata una giovane ragazza di 17 anni che presto andrà al college. E, a quanto pare, l’attore e la figlia non avrebbero rapporti da dieci anni. Ora però lui dovrà intervenire, come ha sempre fatto, per il suo mantenimento nella futura scuola. Sembra inoltre che la sua prima scelta formativa renderebbe molto felice la mamma attrice, anche se non si starebbe preparando a seguire la strada dei suoi genitori. Tom Cruise, da quando non ha più rapporti con la figlia Suri Dal 2013 non hanno più fatto apparizioni pubbliche insieme: Tom Cruise e la ... Leggi su dilei (Di mercoledì 22 marzo 2023) L’ultima volta che si sarebbero visti risale al 2013: stiamo parlando di Tome della, nata dal matrimonio con Katie Holmes. Da bambina ormai è diventata una giovane ragazza di 17che presto andrà al college. E, a quanto pare, l’attore e lanon avrebbero rapporti da dieci. Ora però lui dovrà intervenire, come ha sempre fatto, per il suo mantenimento nella futura scuola. Sembra inoltre che la sua prima scelta formativa renderebbe molto felice la mamma attrice, anche se non si starebbe preparando a seguire la strada dei suoi genitori. Tom, da quando non ha più rapporti con laDal 2013 non hanno più fatto apparizioni pubbliche insieme: Tome la ...

