Tiziano Ronchi, liberato su cauzione in Nepal il professore 27enne accusato di aver sottratto reperti da un tempio (Di mercoledì 22 marzo 2023) Tiziano Ronchi, il professore 27enne bresciano fermato in Nepal, è stato liberato su cauzione. La Farnesina, in contatto con la famiglia, ha diffuso la notizia: il docente bresciano era stato arrestato qualche settimana fa con l'accusa di aver tentato di rubare alcuni reperti archeologici da uno dei templi del Paese asiatico in cui si trovava durante un viaggio di piacere. Secondo le prime informazioni trapelate, il connazionale sta bene ed è assistito dal Console Generale Gianluca Rubagotti, che da ieri 21 marzo si trova nuovamente a Katmandu. Le autorità diplomatico-consolari continuano a mantenere un contatto costante con la famiglia anche se, al momento, non è possibile fare previsioni temporali sul prosieguo del procedimento di ...

