Tiro a segno | Coppa del Mondo Bhopal 2023 | nella pistola 10 metri successo dell’indiano Sarabjot Singh

Leggi su oasport

(Di mercoledì 22 marzo 2023) La prima giornata di finali della tappa delladeldiin corso a, in India, si apre con lada 10maschile: vittoria per il padrone di casa indiano. Non c’erano italiani in gara. Il Gold Medal Match viene letteralmente dominato dal padrone di casa indiano, che liquida al termine di una finale a senso unico l’azero Ruslan Lunev, battuto col punteggio, senza possibilità d’appello, di 16-0. Nel Ranking Match si decide il terzo posto: alle spalle dei due finalisti sale sul gradino più basso del podio l’altro padrone di casa indiano Varun Tomar, mentre è quarto l’elvetico Jason Solari, beffato per soli sette ...