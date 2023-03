“Ti torturo per quattro giorni e poi ti uccido”: il padre prova a vendicare le presunte molestie sessuali nei confronti della figlia (Di mercoledì 22 marzo 2023) Avrebbe organizzato una spedizione punitiva, poi ha portato la vittima nel proprio appartamento, dove lo avrebbe picchiato e minacciato. È quanto accaduto in Friuli, protagonisti il padre di una 13enne e un ragazzo: quest’ultimo è sospettato di aver ceduto all’adolescente spinelli e di aver abusato sessualmente di lei. Da qui la vendetta del genitore, in una vicenda molto contorta in cui molteplici aspetti sono ancora da chiarire e in cui i ruoli di imputato e vittima si sovrappongono in altri procedimenti penali ancora pendenti. Ieri si è tenuta l’udienza preliminare sulla posizione del genitore, un 40enne che vive nel Friuli Occidentale: per lui è stato disposto il processo. Le accuse nei suoi confronti sono sequestro di persona, lesioni personali e minacce. “Ti torturo per quattro giorni e poi ti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 marzo 2023) Avrebbe organizzato una spedizione punitiva, poi ha portato la vittima nel proprio appartamento, dove lo avrebbe picchiato e minacciato. È quanto accaduto in Friuli, protagonisti ildi una 13enne e un ragazzo: quest’ultimo è sospettato di aver ceduto all’adolescente spinelli e di aver abusato sessualmente di lei. Da qui la vendetta del genitore, in una vicenda molto contorta in cui molteplici aspetti sono ancora da chiarire e in cui i ruoli di imputato e vittima si sovrappongono in altri procedimenti penali ancora pendenti. Ieri si è tenuta l’udienza preliminare sulla posizione del genitore, un 40enne che vive nel Friuli Occidentale: per lui è stato disposto il processo. Le accuse nei suoisono sequestro di persona, lesioni personali e minacce. “Tipere poi ti ...

