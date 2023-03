Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : “#Thiaw studia da leader. Tanto lavoro e un po’ di fortuna: ecco come si è preso il #Milan” -

A un certo punto, la chiacchierata si interrompe. Antonio Di Salvo chiede un attimo e apre Google Traduttore per avere la conferma: 'È bravo in tutto, ma negli ultimi mesi è migliorato perché ha imparato a confrontarsi con… le responsabilità'. Ecco la parola chiave, sfuggita per qualche secondo a un italiano ...... Theo Hernandez (95', Mil) Formazione Milan : 3 - 4 - 2 - 1: Maignan, Kalulu,, Tomori, ... Un avversarioquesto bug del Milan. Se si gioca contro il Milan di rimessa, ovvero ai rossoneri gli ...quasi che persia una vergogna aver giocato nella serie B teutonica . In tal senso, qualcuno ... Il tecnico di una squadra è l'ingegnere , quandocome posizionare gli uomini e a chi ...

Dopo la chiamata di Flick parla Di Salvo, c.t. dell’U21 tedesca: "È migliorato perché ha imparato a confrontarsi con le responsabilità. Pioli crede in lui, ma non credevo avrebbe fatto così in fretta.Il francese è stato uno dei pochi a salvarsi dal deludente 1-1 contro la Salernitana. Un punto a favore per la corsa Champions ...