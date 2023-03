TgLa7d del 22 marzo 2023

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Migranti e armi, Meloni replica in aula, ministri leghisti assenti Banca Mondiale: servono 411 mld per ricostruire l'Ucraina L'Ue e il diritto a riparazione: più economico e più rifiuti Usa, slitta ...

Migranti e armi, Meloni replica in aula, ministri leghisti assenti Banca Mondiale: servono 411 mld per ricostruire l'Ucraina L'Ue e il diritto a riparazione: più economico e più rifiuti Usa, slitta ...Principe Irene Pivetti a processo per evasione e autoriciclaggio - Meloni al Senato primaConsiglio Ue su Ucraina e migranti Putin, piano Cina per Ucraina può essere base pace Francia, Macron ...Putin riceve Xi: "Interessati a vostre proposte su Ucraina" Francia, il giorno della verità per la riforma delle pensioni Usa, speaker Camera frena Trump: "No proteste se arrestato" Maternità ...