Testadoro Essenziale | la berlinetta sportiva rinasce al Museo dell’Auto di Torino

LaPasqualini però non si ferma e vuole dare forma a un progetto tutto suo. Nasce così l'idea della, vettura che deve il suo nome alla semplicità dei materiali, ...al Mauto con la genesi della berlinetta speciale. Ovvero l'auto fatta come una volta , millimetro dopo millimetro , costruita in diretta. Tutto vero, succede nella terra per ...Il Mauto ospiterà per la prima volta una mostra - performance che consentirà di assistere nell'arco di sei mesi alla creazione di una vettura, il nuovo modello. La realizzerà l'...

Il rinato marchio Testadoro costruisce al Mauto la berlinetta Essenziale La Stampa

Con un salto temporale di oltre settant'anni, si torna al tempo della produzione artigianale, quando le auto fuoriserie venivano realizzate a mano nelle "Boite" (officine) da ...Dalla posa dell'opera del modello di stile all'interno dell'officina allestita ad hoc all'uscita per le prove su strada. (ANSA) ...