Terzo Polo | Renzi “Nuovo partito entro autunno | ci credo davvero”

ROMA (ITALPRESS) – "In molti mi state scrivendo perchè dopo varie uscite stampa non è chiaro quello che farò io da grande. Vi ringrazio per la premura, ma la situazione è molto semplice. Io voglio lavorare perchè il progetto del Terzo Polo prenda forza. Perchè ci credo, davvero; perchè ci credo, tanto. Per farlo abbiamo incaricato con il voto di tutta Italia Viva un comitato politico, guidato da Carlo Calenda e da Elena Bonetti. E composto da alcuni tra i nostri dirigenti. Dobbiamo tutti dare una mano perchè il lavoro di questo comitato funzioni bene e ci consegni un percorso credibile per fondare il partito Nuovo entro questo autunno". Lo scrive Matteo Renzi nella sua enews.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarloCalenda : Veramente la domanda era sul Terzo Polo. “Non è nel comitato politico e gli AVETE chiesto tutti di fare un passo in… - MatteoRichetti : Stefano, non scomodiamo battaglie campali. Bastano proposte chiare. Le nostre le trovi qui: - SimoneAlliva : Assente ieri alla manifestazione in difesa delle #FamiglieArcobaleno il Terzo Polo Non pervenuto Ivan Scalfarotto c… - vitube8991 : RT @Rossana299: @mariellarosati @matteorenzi Guardi che senza Renzi il passo indietro lo fa il terzo polo.....meditate , gente, meditate. G… - Guvizzini : Non so se il terzo polo si farà, calenda non mi sembra affidabile. So soltanto che io voterò sempre @matteorenzi ,… -