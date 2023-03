Terzo Polo: Calenda, 'Renzi? Non vuole avere ruoli formali direttivi' (Di mercoledì 22 marzo 2023) Roma, 22 mar. (Adnkronos) - "Nel Terzo Polo Renzi non è negli organi, non correrà per la leadership e ha spiegato di aver fatto un passo indietro da questo attività. Non vuole avere ruoli formali direttivi, lo ha detto lui". Così Carlo Calenda a Zapping su Rai Radio 1. Quanto al nome del nuovo partito, Calenda spiega che ancora non si è definito, "è un processo lungo". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 marzo 2023) Roma, 22 mar. (Adnkronos) - "Nelnon è negli organi, non correrà per la leadership e ha spiegato di aver fatto un passo indietro da questo attività. Non, lo ha detto lui". Così Carloa Zapping su Rai Radio 1. Quanto al nome del nuovo partito,spiega che ancora non si è definito, "è un processo lungo".

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarloCalenda : Veramente la domanda era sul Terzo Polo. “Non è nel comitato politico e gli AVETE chiesto tutti di fare un passo in… - MatteoRichetti : Stefano, non scomodiamo battaglie campali. Bastano proposte chiare. Le nostre le trovi qui: - SimoneAlliva : Assente ieri alla manifestazione in difesa delle #FamiglieArcobaleno il Terzo Polo Non pervenuto Ivan Scalfarotto c… - GeppomaioMaio : Politica narcisista #Meloni da #Fiorello #Schlein da #cattelan E il terzo polo a “Chi lo ha visto?” - giulio_galli : RT @Azione_it: La logica dei bonus ha portato al più grande spreco di denaro pubblico del Paese. Con 120mld del #Superbonus si sarebbe potu… -