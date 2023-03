“Terribilmente deludente” | la ‘sentenza’ allontana Inzaghi dall’Inter

(Di mercoledì 22 marzo 2023) La sosta per le Nazionali è l’occasione per fare il punto sul rendimento delle varie squadre: il giudizio suè impietoso 9 sconftte su 27 gare disputate. 21 punti… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HeyAmicoDelSole : @idirinho_93 Un classico delle squadre di Ancelotti fare il secondo anno in maniera terribilmente deludente -

"È profondamentesapere che, ancora una volta, le autorità de facto in Afghanistan hanno ... L'impatto cumulativo di queste assenze si ripercuotesulla salute mentale delle ...... "È profondamentesapere che, ancora una volta, le autorità de facto in Afghanistan hanno ... L'impatto cumulativo di queste assenze si ripercuotesulla salute mentale delle ...È un Milan moltoquello che, ieri sera, ha raggiunto gli spogliatoi dopo un anonimo pareggio contro la ... Oltretutto, mancaun giocatore come Leao che tra le questioni ...