Terribile incidente sull'Aurelia: schianto tra tir e un pick-up, grave 55enne (Di mercoledì 22 marzo 2023) Un Terribile incidente stradale si è verificato alle 8 e 15 di stamattina, mercoledì 22 marzo, al chilometro 38 della statale Aurelia, nel territorio comunale di Ladispoli. Un pick-up e un tir si sono scontrati rovinosamente. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno dovuto estrarre dalle lamiere il conducente dell'auto, un 55enne. Il conducente del pick-up è stato trasportato in codice rosso al Gemelli L'uomo in condizioni serie è stato elitrasportato al pronto soccorso del Gemelli di Roma, dove è stato sottoposto alle cure del caso, mentre sul posto sono accorsi gli uomini della Polizia locale oltre ai dipendenti dell'Anas. Per lungo tempo sono andati avanti i rilievi utile a stabilire quale sia stata la dinamica dell'incidente. Attività che hanno provocato traffico ...

