Terremoto oggi in Afghanistan e Pakistan, scossa magnitudo 6,8: 12 morti (Di mercoledì 22 marzo 2023) (Adnkronos) – E’ di almeno 12 morti e centinaia di feriti il bilancio del Terremoto di magnitudo 6,8 della scala Richter avvertito martedì in Afghanistan, Pakistan e India. In Pakistan, le autorità della direzione provinciale per la gestione dei disastri a Khyber Pakhtunkhwa hanno confermato la morte di nove persone – cinque uomini, due donne e due bambini – secondo quanto riferito dall’emittente Pakistana Geo Tv. Inoltre, ci sono più di 160 feriti e 19 case distrutte. Nella provincia di Badakhshan, nel nord-est dell’Afghanistan ed epicentro del Terremoto, almeno tre persone sono morte e 44 sono rimaste ferite, come confermato da un portavoce del ministero della Sanità all’agenzia Khaama Press, aggiungendo di aspettarsi un aumento ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 22 marzo 2023) (Adnkronos) – E’ di almeno 12e centinaia di feriti il bilancio deldi6,8 della scala Richter avvertito martedì ine India. In, le autorità della direzione provinciale per la gestione dei disastri a Khyber Pakhtunkhwa hanno confermato la morte di nove persone – cinque uomini, due donne e due bambini – secondo quanto riferito dall’emittentea Geo Tv. Inoltre, ci sono più di 160 feriti e 19 case distrutte. Nella provincia di Badakhshan, nel nord-est dell’ed epicentro del, almeno tre persone sono morte e 44 sono rimaste ferite, come confermato da un portavoce del ministero della Sanità all’agenzia Khaama Press, aggiungendo di aspettarsi un aumento ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vigilidelfuoco : #Terremoto #Perugia, continuano le operazioni dei #vigilidelfuoco tra Umbertide, Montone e Gubbio: 787 gli interven… - angiuoniluigi : RT @Adnkronos: Terremoto oggi in Afghanistan e Pakistan, scossa magnitudo 6,8: 12 morti . #Adnkronos - News24_it : Terremoto oggi in Afghanistan e Pakistan, scossa magnitudo 6,8: 12 morti - zazoomblog : Ultime Notizie – Terremoto oggi in Afghanistan e Pakistan scossa magnitudo 68: 12 morti - #Ultime #Notizie… - infoitestero : Terremoto oggi in Afghanistan e Pakistan, scossa magnitudo 6,8 -