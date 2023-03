Terra Amara replica 22 marzo 2023 in streaming: Yilmaz e Zuleyha fuggono con l’aiuto di Gulten (Di mercoledì 22 marzo 2023) Terra Amara replica 22 marzo 2023 Episodio 191 della seconda stagione di Terra Amara. Cosa è successo nella puntata di oggi. Il ritrovamento della pistola con cui è stato ucciso Cengaver scagiona Demir. Questa notizia fa tremare Hatip, ma lascia Yilmaz molto perplesso e lo rende nervoso. Mujgan, che soffre per il comportamento di suo marito, si confida con Fekeli e gli chiede invano spiegazioni. Con la complicità di Gulten, Yilmaz e Zuleyha pianificano la loro fuga e si espongono a enormi rischi. Intanto continuano le tensioni tra Zuleyha e Saniye, che nessuno sembra capire. Ecco come rivedere la replica di Terra Amara del ... Leggi su spettacoloitaliano (Di mercoledì 22 marzo 2023)22Episodio 191 della seconda stagione di. Cosa è successo nella puntata di oggi. Il ritrovamento della pistola con cui è stato ucciso Cengaver scagiona Demir. Questa notizia fa tremare Hatip, ma lasciamolto perplesso e lo rende nervoso. Mujgan, che soffre per il comportamento di suo marito, si confida con Fekeli e gli chiede invano spiegazioni. Con la complicità dipianificano la loro fuga e si espongono a enormi rischi. Intanto continuano le tensioni trae Saniye, che nessuno sembra capire. Ecco come rivedere ladidel ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CouchPotato7 : RT @Pampulu_pimpulu: @CouchPotato7 Me li vedo in questo momento gli sceneggiatori di Terra Amara mentre stanno guardando Uomini e Donne ?? h… - Pampulu_pimpulu : @CouchPotato7 Me li vedo in questo momento gli sceneggiatori di Terra Amara mentre stanno guardando Uomini e Donne ?? - redazionetvsoap : #TerraAmara Sembra strano, ma qualcuno dovrà sul serio allearsi per un motivo impellente! Ecco cosa succederà nelle… - barbarathelife : RT @lamazzadiilhan: io da quando mediaset ha deciso di trasmettere terra amara e passo giorno e notte a vedere vita morte e miracoli di que… - TinyLhara : Ogni volta che inizia terra amara sono sempre euforica mentre quando finisce sono nervosissima odio questi episodi… -