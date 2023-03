Terra Amara Anticipazioni dal 27 marzo al 2 aprile 2023 | Mujgan vuole abortire!

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttotv_info : #TerraAmara | TRAMA | giovedì 23 marzo LINK ?? - tuttotv_info : Terra Amara, la trama di giovedì 23 marzo 2023 - alebattistuzzi : @lamazzadiilhan Hai un ossessione per Terra Amara come ce la ho pure io - Boomerissima : Ecco spiegato il botto della 12-15 di Canale5 Né Terra Amara, né U&D classico. #ascoltitv - redazionetvsoap : #TerraAmara Non si può sempre mentire perché prima o poi si viene scoperti. Ed è quello che presto succederà nella… -

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera turca, in onda dal 27 marzo al 2 aprile 2023 su Canale 5 , come sempre a partire dalle 14.10 . Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana : Puntata in onda Lunedì 27 marzo 2023 ...Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5 ,, scopriamo che, nella puntata in onda il 23 marzo , alle 14.10 , alla tenuta Yaman si sta tenendo una cena . Approfittando della confusione , Zuleyha si appresta a raggiungere il punto d'...Ascolti tv martedì 21 marzo 2023: il pomeriggio Canale 5 - Beautiful: spettatori e il % di share; Canale 5 -: spettatori e il % di share; Rai Uno " Oggi è un altro giorno: spettatori e il ...

Terra Amara Anticipazioni 23 marzo 2023: Mujgan spiazza Yilmaz con una confessione che cambierà tutto! ComingSoon.it

Nelle prossime puntate di Terra Amara, in onda su Canale 5, verrà fatta luce sui soldi che Yilmaz ha lasciato in eredità. Behice verrà a sapere che Züleyha ha ceduto all'agenzia governativa un terreno ...Continuano le storie d'amore e le vicende drammatiche dei personaggi di Terra Amara, la soap opera turca in onda quotidianamente alle 14:10 su Canale 5. La seconda stagione sta riservando al pubblico ...