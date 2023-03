Terno d’Isola | si ribalta con l’auto e rimane incastrata | salvata dai vigili del fuoco

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 22 marzo 2023). Attimi di paura mercoledì mattina per una donna di quarant’anni, rimasta intrappolata all’indella propria vettura in seguito almento della stessa. L’allarme è scattato attorno alle 9.20 in via Milano: la 40enne, alla guida della sua auto, ha perso il controllo per cause ancora in fase di accertamento in corrispondenza di un passaggio a livello e sbandando si è ritrovata la macchina adagiata su un fianco, proprio dal lato del conducente. Nell’incidente è rimasta danneggiata anche un’asta levatoia. Sul posto in pochi minuti sono arrivati ideldel distaccamento di Dalmine, insieme alveloce della centrale di Bergamo: sono stati loro a intervenire sulla vettura, creando un varco per estrarre la donna e affidarla alle cure ...