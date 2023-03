Tentato omicidio Romagnuolo, c’è la data l’udienza preliminare (Di mercoledì 22 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – E’ stata fissata per il prossimo 3 maggio l’udienza preliminare per i 17 imputati per i componenti della Banda dei pestaggi. Lo scorso 19 ottobre del 2021, tentarono di uccidere Alessio Romagnuolo in località Contrada Quattrograna Ovest. La Procura di Avellino ha chiesto il rinvio a giudizio, dopo la decisione di riunire i due fascicoli e la chiusura delle indagini nei confronti degli imputati. Avellino, arresti e perquisizioni: scacco alla gang delle estorsioni L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 22 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – E’ stata fissata per il prossimo 3 maggioper i 17 imputati per i componenti della Banda dei pestaggi. Lo scorso 19 ottobre del 2021, tentarono di uccidere Alessioin località Contrada Quattrograna Ovest. La Procura di Avellino ha chiesto il rinvio a giudizio, dopo la decisione di riunire i due fascicoli e la chiusura delle indagini nei confronti degli imputati. Avellino, arresti e perquisizioni: scacco alla gang delle estorsioni L'articolo proviene da Anteprima24.it.

