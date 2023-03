(Di mercoledì 22 marzo 2023) Si sono accorti subito che qualnon andava e non hanno esitato neanche un momento ad intervenire in aiuto del compagno. Così un gruppo di bimbi ha salvato un loro coetaneo da untivo di rapimento, avvenuto lunedì mattina presto a Gaithersburg, nel Maryland, a circa 20 miglia a nord di Washington. “La vittima ha dichiarato che si trovavadell’autobus nell’isolato 17600 di Towne Crest Dr., intorno alle 7:20 del mattino, quando il sospetto avrebbe afferrato il bambino e lo ha tirato verso un condominio“, si legge nel comunicato del Dipartimento di Polizia. “Diversi studenti che si trovavanodell’autobus hanno cercato di intervenire e la vittima è riuscita a liberarsi”. Il gruppo è poi salito velocemente sullo, segnalando il ...

Tenta di rapire un bimbo alla fermata dello scuolabus ma viene fermato dai compagni: ecco cosa è accaduto Il Fatto Quotidiano

