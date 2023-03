(Di mercoledì 22 marzo 2023) Si chiude il girone dell’maschile nella prima fase delleaglidi, manifestazione che si terrà a Malmö, in Svezia, dal 10 al 17 settembre: ad Havirov, nel recupero della quinta giornata, lasi impone sullaper 3-2. Ripercorrendo il cammino degli azzurri, inseriti nel Gruppo A5, c’è stata la sconfitta all’esordio ad Havlickuv-Brod contro i padroni di casa della, che si sono imposti per 3-0, poi è arrivata la battuta d’arresto a Milano nellagiornata conto la, che si è imposta per 0-3. Nel recupero del secondo turno, poi, a ...

Domenica, invece, sempre a Verzuolo, circa settanta atleti (i migliori giovani giocatori piemontesi) si sono giocati leal Criterium finale per l'ammissione ai Campionati Italiani. ......presenza di società sportive del territorio e della Nazionale Italiana Paralimpica di, ...impegnati in importanti appuntamenti come i tornei internazionali validi per lea ......presenza di società sportive del territorio e della Nazionale Italiana Paralimpica di, ...impegnati in importanti appuntamenti come i tornei internazionali validi per lea ...

Tennistavolo, Qualificazioni Europei a squadre 2023: Repubblica Ceca-Slovacchia 3-2. Cechi primi, Italia terza e rimandata OA Sport

Oggi in Spagna a Platja d'Aro, si è concluso il primo torneo internazionale valevole per le qualificazioni a Parigi 2024 e Matteo Parenzan ha conquistato una splendida medaglia d'argento perdendo in f ...