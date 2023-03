Tennis, Paolo Bertolucci parla chiaro: “Serve un super coach a Berrettini e a Musetti” (Di mercoledì 22 marzo 2023) Necessità di cambiare. Non un è un periodo semplice per Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti, che si apprestano ad affrontare il Masters1000 di Miami tra dubbi e perplessità. Il romano, dopo la cocente sconfitta nel primo turno degli Australian Open 2023 contro lo scozzese Andy Murray, ha scelto di allenarsi a Montecarlo per essere pronto per la trasferta negli States, desideroso di far bene. Un avvicinamento, però, non ideale, come il ritiro per un problema al polpaccio nei quarti di finale dell’ATP500 di Acapulco (Messico) ha confermato. Le sconfitte poi nel secondo round a Indian Wells (California) contro il giapponese Taro Daniel e il russo Alexander Shevchenko nel Challenger di Phoenix hanno reso ancor più complicato nella testa dell’azzurro questo inizio di 2023. Matteo, che godrà del bye grazie al suo essere testa di serie, esordirà nel secondo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 marzo 2023) Necessità di cambiare. Non un è un periodo semplice per Matteoe Lorenzo, che si apprestano ad affrontare il Masters1000 di Miami tra dubbi e perplessità. Il romano, dopo la cocente sconfitta nel primo turno degli Australian Open 2023 contro lo scozzese Andy Murray, ha scelto di allenarsi a Montecarlo per essere pronto per la trasferta negli States, desideroso di far bene. Un avvicinamento, però, non ideale, come il ritiro per un problema al polpaccio nei quarti di finale dell’ATP500 di Acapulco (Messico) ha confermato. Le sconfitte poi nel secondo round a Indian Wells (California) contro il giapponese Taro Daniel e il russo Alexander Shevchenko nel Challenger di Phoenix hanno reso ancor più complicato nella testa dell’azzurro questo inizio di 2023. Matteo, che godrà del bye grazie al suo essere testa di serie, esordirà nel secondo ...

