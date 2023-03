(Di mercoledì 22 marzo 2023) Marcoè intervenuto aMania, appuntamento settimanale condotto da Dario Puppo su Sport2U, web tv di OA Sport: a tenere banco nella discussione il recente Masters 1000 di Indian Wells con l’ennesimo capitolo del dualismo trae lo spagnolo Carlos. Si parte con Carlos, tornato numero 1 del mondo: “Ha vinto Miami l’anno scorso, adesso vince Indian Wells, soprattutto si conferma sulla superficie del cemento davvero un punto di riferimento, anche se mancava Djokovic. Ha unmolto propositivo da subito. Questo dice che è il numero 1 ormai di questi giovanotti che sono a disposizione per tutto l’anno, e quello che resta di Djokovic e ancor meno di Nadal lo vedi in pochi tornei scelti, mirati nelle loro intenzioni ad ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : Tennis, Bucciantini: “Alcaraz è davanti a Sinner per un motivo. Jannik non perde un centimetro” - - Ghigo_07 : @DarioPuppo Dario,sono grave se dico che tra una serata con una bella donna e una con @Marcbucciantini a parlare di… -

Anche motori, basket,, atletica, rugby, baseball. Straordinari appuntamenti con i grandi ...40 In studio: Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio e Marco. ......40 In studio: Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Fabio Capello e Marco. ... Anche motori, basket,, atletica, rugby, baseball. Straordinari appuntamenti con i grandi ......40 In studio: Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio e Marco. ... Anche motori, basket,, atletica, rugby, baseball. Straordinari appuntamenti con i grandi ...

Tennis, Bucciantini: “Alcaraz è davanti a Sinner per un motivo. Jannik non perde un centimetro” OA Sport

Marco Bucciantini è intervenuto a TennisMania ... anche se mancava Djokovic. Ha un tennis molto propositivo da subito. Questo dice che è il numero 1 ormai di questi giovanotti che sono a disposizione ...