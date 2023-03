Tennis | Berrettini | ' è un momento di down ma faccio il possibile per tornare al mio livello'

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Miami, 22 mar. - (Adnkronos) - "Ho vissuto undi, come può capitare. In ogni carriera ci sono alti e bassi. Sto lavorando molto bene con il mio team, ho piena fiducia in loro. So chec'è e voglio essere al meglio mentalmente e fisicamente". Così Matteoa pochi giorni dal suo esordio al torneo Atp Masters 1000 di Miami, dove vuole riscattare un inizio di stagione opaco che lo ha visto uscire all'esordio sia all'Australian Open, sia a Indian Wells. "Sto lottando, sto facendo tutto ilperalche mi compete", aggiunge il finalista di Wimbledon 2021.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Berrettini prima del Masters di Miami: 'Sto bene, è solo un momento di down'. VIDEO: A pochi giorni dal debutto a M… - Sportellate_it : Sinner, insieme a Berrettini, è il tennista di punta di un movimento che nell’ultimo periodo si è trovato a rifiori… - OA_Sport : Tennis, Flavia Pennetta: “Jannik Sinner è destinato ai piani alti, Musetti deve capire il proprio valore e Berretti… - TennisWorlden : Flavia Pennetta defends Matteo Berrettini: 'The problem is… - OA_Sport : Tennis, Paolo Bertolucci parla chiaro: “Serve un super coach a Berrettini e a Musetti” - -

Cinque gli italiani presenti nel tabellone principale, con Jannik Sinner, Matteoe ...live del torneo maschile di Miami su Sky e in streaming su NOW Mercoledì 22 marzo 'Studio' ore 15.In tabellone principale altri quattro azzurri: Matteoe Lorenzo Musetti, che partiranno dal secondo turno, e Fabio Fognini e Lorenzo Sonego che al primo turno saranno impegnati ...L'iberico, non ancora ventenne, ha messo in mostra unstellare annichilendo in finale Daniil ... testa di serie n 10, Lorenzo Musetti, numero 18, e Matteo, n.19. Jannik aspetta il ...

Tennis, Paolo Bertolucci parla chiaro: "Serve un super coach a Berrettini e a Musetti" OA Sport

Il tennis sta diventando sempre di più un tema d’interesse a livello generale in Italia. I risultati di Matteo Berrettini in primis e poi quelli di Jannik Sinner e di Lorenzo Musetti hanno detestato c ...A pochi giorni dal debutto a Miami, Matteo Berrettini spiega il suo momento di difficoltà in campo, dopo le eliminazione precoci a Indian Wells e al Challenger di Phoenix: "E' un momento di down, come ...