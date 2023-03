Temptation Island, un discusso protagonista è diventato papà bis: “È nato Alessandro!” (Di mercoledì 22 marzo 2023) L’ex protagonista di Temptation Island e la moglie Francesca Parenti sono diventati genitori bis: ad annunciarlo è stato l’ex protagonista del reality dei sentimenti di Canale 5, attraverso un’immagine pubblicata sul suo profilo Instagram raffigurante la moglie che tiene teneramente in braccio il loro secondogenito Alessandro subito dopo il parto. Ad accompagnare la foto la didascalia “22/03 è nato Alessandro“, accompagnato da un cuore rosso: Dopo la partecipazione a Temptation Island insieme alla fidanzata di allora Sara Affi Fella, Nicola era tornato al centro del gossip per via dell’inganno che Sara aveva messo in atto durante il suo percorso da tronista a Uomini e Donne, quando aveva finto di essere single, mentre in realtà era ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 22 marzo 2023) L’exdie la moglie Francesca Parenti sono diventati genitori bis: ad annunciarlo è stato l’exdel reality dei sentimenti di Canale 5, attraverso un’immagine pubblicata sul suo profilo Instagram raffigurante la moglie che tiene teneramente in braccio il loro secondogenito Alessandro subito dopo il parto. Ad accompagnare la foto la didascalia “22/03 èAlessandro“, accompagda un cuore rosso: Dopo la partecipazione ainsieme alla fidanzata di allora Sara Affi Fella, Nicola era toral centro del gossip per via dell’inganno che Sara aveva messo in atto durante il suo percorso da tronista a Uomini e Donne, quando aveva finto di essere single, mentre in realtà era ...

