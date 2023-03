Teatro Lo Spazio, dal 30 marzo al 2 aprile in scena Bambola-La Storia di Nicola (Di mercoledì 22 marzo 2023) Bambola – La Storia di Nicola Di Paolo Vanacore Musiche e originali e arrangiamenti Alessandro Panatteri Scene e costumi Roberto Rinaldi Assistente alla regia Chiara Sanvitale Foto e grafica Manuela Giusto Ufficio stampa Andrea CavazziniDal 30 marzo al 2 aprile 2023Teatro LO Spazio Nicola, in una dimensione che oscilla tra il reale e l’immaginario, racconta in prima persona la lunga strada della sua vita a partire dalla nascita sul finire degli anni Sessanta del secolo scorso in una qualunque periferia romana. Fanno da sfondo a queste prime vicende le voci e le contestazioni delle femministe che rivendicano la libertà delle proprie scelte sessuali. Rivede i genitori: una madre frustrata nella sua femminilità, vittima di un destino sempre avverso, e un ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 22 marzo 2023)– LadiDi Paolo Vanacore Musiche e originali e arrangiamenti Alessandro Panatteri Scene e costumi Roberto Rinaldi Assistente alla regia Chiara Sanvitale Foto e grafica Manuela Giusto Ufficio stampa Andrea CavazziniDal 30al 22023LO, in una dimensione che oscilla tra il reale e l’immaginario, racconta in prima persona la lunga strada della sua vita a partire dalla nascita sul finire degli anni Sessanta del secolo scorso in una qualunque periferia romana. Fanno da sfondo a queste prime vicende le voci e le contestazioni delle femministe che rivendicano la libertà delle proprie scelte sessuali. Rivede i genitori: una madre frustrata nella sua femminilità, vittima di un destino sempre avverso, e un ...

