Teatro Delle Arti | verso il sold out per lo spettacolo di Stefano De Martino

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti‘Meglio stasera che domani o mai’, cantava negli anni 60 Miranda Mno in una piccola canzone gioiello arrangiata da Morricone. E’ quello che pensaDe Mno: sabato 25 marzo (ore 21) e domenica 26 marzo (ore 18) è proprio il momento giusto per venire a incontrarlo aldi Salerno, e trascorrere insieme un paio d’ore spensierate, nel senso letterale del termine ma soprattutto per conoscerlo meglio. Forse, ‘conoscerli’ meglio, perché non c’è un solo. C’è loche racconta: dall’infanzia in un paese affascinante e difficile, al susseguirsi dei tanti episodi legati al semplice lavoro di fruttivendolo prima, ballerino poi, infine intrattenitore a tutto campo. C’è lo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... teatroallascala : Il Teatro alla Scala ricorda Virginia Zeani (1925 - 2023). Il soprano rumeno debutta alla Scala nella Stagione 1956… - TirrenoLivorno : L’attore turco protagonista dell’iniziativa “Uniformi per donare”, promosso dal questore Roberto Massucci e volto a… - iltirreno : Livorno, l'assalto all'attore turco: le immagini - Dimsuonosoft : RT @GotorMiguel: Ci ha lasciato Citto Maselli, grande regista che ha fatto la storia del nostro cinema dal dopoguerra a oggi, spaziando anc… - l_etico : @AnnalisaChirico A breve arriveranno delle incubatrici che sostituiranno il grembo materno e avremo risolto tutto sto teatro del cazzo -

AGI - Nuove manifestazioni contro la riformapensioni in diverse grandi città francesi, alcunequali sono statedi scontri tra polizia e manifestanti. Nella capitale sono state arrestate 46 persone , secondo un bilancio provvisorio redatto poco prima della mezzanotte da fonti della ...VINUM LAB Per chi alle degustazioni volesse affiancare un approfondimento sui segretidenominazioni, Sala Beppe Fenoglio " all'interno del Cortile della Maddalena " saràdi Vinum Lab, un ...ROMA " Il cartellone estivo deldell'Opera di Roma si trasforma in un festivalarti per il 2023. L'assessore alla Cultura del Comune di Roma, Miguel Gotor, anticipa la novità per l'estate romana: " Ildell'Opera ...

Teatro delle Arti di Gallarate, Pinocchio chiude la rassegna per ... malpensa24.it

AGI - Nuove manifestazioni contro la riforma delle pensioni in diverse grandi città francesi, alcune delle quali sono state teatro di scontri tra polizia e manifestanti. Nella capitale sono state ...Appuntamento con il celebre musical venerdì 24 marzo alle 21. Il debutto americano fu nel 1972. In Italia arrivò per la prima volta a Milano nel 1997.