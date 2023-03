Teatro Charlot | venerdì 24 Valeria Monetti in “Una zitella da sposare”

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiStoria di una giovane single tra pretese e pretendenti: equivoci, bugie, imbarazzo e pericolo. Tutto questo è “Unada”, in scena24 marzo alle 21 aldi Pellezzano. Scritta dall’affiatato duo comico formato da Maurizio Paniconi e Alessandro Tirocchi, protagonisti anche in scena, e diretto da Marco Simeoli, l’originale commedia vede un cast formato dae Daniele Derogatis, un quartetto consolidato, che ha già riscosso grande successo di pubblico e critica con “La Storia D’Itaglia” e “Morta zia la casa è mia”. Il gruppo si ripropone di divertire il pubblico questa volta con una commedia nuova, briosa e divertente che punta a sottolineare anche un argomento molto attuale: quanto una donna ...

Il comico, quindi, ha strappato sorrisi anche al cinema teatro Charlot di Pellezzano dove sempre ieri si è recato per incontrare i suoi fan prima della proiezione del film.

