Taylor Swift torna in tour e detta tendenza con il suo body sparkling (Di mercoledì 22 marzo 2023) Taylor Swift torna ad esibirsi sul palcoscenico per il suo Eras tour, un nuovo appuntamento attraverso cui ripercorrere tutte le tappe più importanti della sua carriera. E la popstar non può che brillare sul palco, supportata da alcune grandi case di moda. Che sia sul palcoscenico per una grande occasione (come l'inizio di un nuovo tour) o sul red carpet, le celebrità hanno spesso manifestato il proprio apprezzamento nei confronti del look sparkling. E Taylor Swift non è da meno, di ritorno sul palco dopo una lunga assenza durata cinque anni. La cantante ha così dato il via al suo nuovo tour musicale, indossando delle creazioni realizzate esclusivamente per lei il cui tema ricorrente è la luminosità.

