Taveri: «Inter, contestazione latente. Ma vince: per me da 7.5» (Di mercoledì 22 marzo 2023) Taveri dà i voti alle squadre di Serie A e non boccia l’Inter nonostante le tre sconfitte nelle ultime quattro giornate. Il giornalista, da Sport Mediaset, promuove la squadra di Inzaghi. BENE LO STESSO – Il giudizio di Mino Taveri su quanto fatto dal 4 gennaio (data di ripresa della Serie A) fino a domenica è buono: «L’Inter comunque vive in una situazione strana. Comunque è sempre contestata ma do un 7.5. Ha vinto la Supercoppa Italiana che è un trofeo, peraltro in un derby, ha raggiunto i quarti di finale di Champions League che non accadeva dal 2011 e questo è un altro grande risultato, è in semifinale di Coppa Italia. Quindi è chiaro che tutto lascerebbe prevedere una bellissima stagione. Pero c’è sempre questa contestazione latente, perché perde partite clamorose come contro ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 22 marzo 2023)dà i voti alle squadre di Serie A e non boccia l’nonostante le tre sconfitte nelle ultime quattro giornate. Il giornalista, da Sport Mediaset, promuove la squadra di Inzaghi. BENE LO STESSO – Il giudizio di Minosu quanto fatto dal 4 gennaio (data di ripresa della Serie A) fino a domenica è buono: «L’comunque vive in una situazione strana. Comunque è sempre contestata ma do un 7.5. Ha vinto la Supercoppa Italiana che è un trofeo, peraltro in un derby, ha raggiunto i quarti di finale di Champions League che non accadeva dal 2011 e questo è un altro grande risultato, è in semifinale di Coppa Italia. Quindi è chiaro che tutto lascerebbe prevedere una bellissima stagione. Pero c’è sempre questa, perché perde partite clamorose come contro ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Taveri: «Inter, contestazione latente. Ma vince: per me da 7.5» - - cleanick : allora in studio per la partita dell'inter c'erano: capello costacurta ambrosini mauro moggi cesare maldini kilpin… -