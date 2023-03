Tassi, Federal Reserve li alza dello 0,25%: raggiunto il 5%, mai così alti dal 2007. Powell: «L'inflazione resta troppo alta» (Di mercoledì 22 marzo 2023) La Fed alza i Tassi di interesse dello 0,25% e segnala che ulteriori rialzi potrebbero essere appropriati per domare un'inflazione che non molla la presa. Nonostante le tensioni sul mercato... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 22 marzo 2023) La Feddi interesse0,25% e segnala che ulteriori rialzi potrebbero essere appropriati per domare un'che non molla la presa. Nonostante le tensioni sul mercato...

