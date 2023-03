Tartarughe calciate come palloni al Parco degli Acquedotti | bulli in azione | ma l’Ente parco ‘non ha competenza per intervenire’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 22 marzo 2023)usateda calcio. Il fenomeno si ripete neldi via Lemonia e sono sempre più cittadini a segnalare gli assurdi episodi che, a quanto pare, vengono messi in atto da giovanissimi, spesso anche alla presenza dei genitori. Le e-mail indirizzate allo sportello Earth di Roma sono diverse e tutte per segnalare “frequenti episodi di maltrattamento di animali e nello specificoacquatiche, all’interno del laghetto sito neldi via Lemonia”. I bambini si divertono a stanare gli animali e a calciarli Nel dettaglio sembrerebbe che i bambini una volta raggiunto il laghetto si impegnino a stanare le ...