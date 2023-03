Tartaruga di 90 anni, in via d’estinzione, diventa padre per la prima volta (Di mercoledì 22 marzo 2023) Le tartarughe sono note per la loro longevità. In età che gli umani considererebbero molto, molto vecchie, molte tartarughe stanno ancora andando forte. Basta vedere la Tartaruga (Signor) Mr. Pickles, che alla veneranda età di 90 anni ha raggiunto un traguardo sorprendente: è diventato padre per la prima volta! La notizia inaspettata arriva dallo zoo di Houston, che riferisce che Mr. Pickles, una testuggine raggiata che è il loro animale più anziano, è appena diventato padre di tre piccole tartarughe appena nate. NEW: The oldest animal at the houston zoo, a 90-year-old tortoise named mr. pickles, just fathered 3 babiespic.twitter.com/Au0Yv18Vzi— Pubity (@Pubity) March 22, 2023 LEGGI DI PIÙ: Jonathan, la Tartaruga più ... Leggi su it.newsner (Di mercoledì 22 marzo 2023) Le tartarughe sono note per la loro longevità. In età che gli umani considererebbero molto, molto vecchie, molte tartarughe stanno ancora andando forte. Basta vedere la(Signor) Mr. Pickles, che alla veneranda età di 90ha raggiunto un traguardo sorprendente: ètoper la! La notizia inaspettata arriva dallo zoo di Houston, che riferisce che Mr. Pickles, una testuggine raggiata che è il loro animale più anziano, è appenatodi tre piccole tartarughe appena nate. NEW: The oldest animal at the houston zoo, a 90-year-old tortoise named mr. pickles, just fathered 3 babiespic.twitter.com/Au0Yv18Vzi— Pubity (@Pubity) March 22, 2023 LEGGI DI PIÙ: Jonathan, lapiù ...

