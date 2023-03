Taron Egerton | «Vi spiego perché non potrò mai essere James Bond»

(Di mercoledì 22 marzo 2023)non potrà? L?attore gallese si è tirato fuori dalla competizione per un motivo molto opinabile: eccolo (foto Ansa). Il suo nome continua a finire nella famigerata lista. Quella che i media e gli addetti ai lavori stanno compilando da quando Daniel Craig ha detto basta. Chi lo sostituirà nei panni di? Una delle possibili risposte è sempre stata:. Il protagonista di Kingsman e Rocketman (2019). È inglese. Ha l’età giusta. È sufficientemente bello e affascinante dauno 007 credibile. Ma c’è un problema: il fisico. O, almeno, questo è quello che sostiene lui. Ed è il motivo per cui non potrà mai...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Astralus : Tetris: trailer e anticipazioni del film biografico con Taron Egerton su Apple TV Plus dal 31 marzo… - cineblogit : Tetris: trailer e anticipazioni del film biografico con Taron Egerton su Apple TV Plus dal 31 marzo - Ash71Pietro : #TetrisMovie: #trailer e anticipazioni del #film biografico con Taron Egerton e Toby Jones su #AppleTVPlus dal 31 m… - afnewsinfo : TETRIS (2023) SXSW Premiere | Taron Egerton - cinefili : RT @cinefili: @AppleTV colpisce ancora e propone un prodotto davvero ben costruito. Nel nuovo episodio di #CinefiliSerialmente parliamo di… -

Tra i vari nomi di attori che potrebbero interpretare James Bond , per qualche tempo, è stato presente anche quello di. In effetti, l'attore avrebbe tutte le caratteristiche che i produttori del film cercano nel futuro interprete di 007 : è britannico, ha una certa fama, ma non tale da oscurare il ...Diretto da Jon S. Baird, Tetris arriverà su Apple TV+ il 31 marzo. Ecco una nuova featurette che esamina la storia vera dietro il ...Tanto per darvi un'idea, Rogers (che nel film ha il volto di, affiancato nel cast da gente nota e valida come Toby Jones e meno nota ma non meno valida come Nikita Yefremov, Igor ...

James Bond, Taron Egerton sul perché non sarebbe adatto a ... ComingSoon.it

Chi lo sostituirà nei panni di James Bond Una delle possibili risposte è sempre stata: Taron Egerton. Il protagonista di Kingsman e Rocketman (2019). È inglese. Ha l’età giusta. È sufficientemente ...Il casting del nuovo James Bond ha suscitato molte pettegolezzi, tra cui Taron Egerton nel ruolo, ma l'attore non pensa sia una buona idea.