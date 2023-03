Taranto, dal 2026 un dissalatore produrrà acqua per 385mila persone (Di mercoledì 22 marzo 2023) A Taranto sarà realizzato il più grande dissalatore d’Italia per combattere da un lato la siccità e dall’altro la necessità di acqua potabile per la Puglia. Lo riporta Repubblica. Il progetto è stato annunciato dal consiglio di amministrazione di Acquedotto Pugliese, che ha appena approvato la gara per 100 milioni di euro. Il dissalatore dovrebbe entrare in funzione nel 2026. Come spiega Repubblica, dissalatore produrrà quotidianamente l’acqua di cui avrebbero bisogno 385mila persone. Un’opera che è in linea con gli obiettivi dell’Acquedotto Pugliese. Fra tutti, quello di recuperare 44 milioni di metri cubi di acqua. Leggi su tpi (Di mercoledì 22 marzo 2023) Asarà realizzato il più granded’Italia per combattere da un lato la siccità e dall’altro la necessità dipotabile per la Puglia. Lo riporta Repubblica. Il progetto è stato annunciato dal consiglio di amministrazione di Acquedotto Pugliese, che ha appena approvato la gara per 100 milioni di euro. Ildovrebbe entrare in funzione nel. Come spiega Repubblica,quotidianamente l’di cui avrebbero bisogno. Un’opera che è in linea con gli obiettivi dell’Acquedotto Pugliese. Fra tutti, quello di recuperare 44 milioni di metri cubi di

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Ren31588230 : @maria_taranto @mrcrto @barbarab1974 Infatti NESSUN figlio ha ceduto al ricatto. IDEM i fratelli, eccetto uno, NESS… - AnnelieMoser : RT @RobertaPapa13: Aiutateci a tirarlo fuori dal canile Un aiuto per RED RED ha un anno ed è sterilizzato e vaccinato. È un cucciolone s… - Ecodallecitta : RT @materbi: Buone notizie dal mondo dell’#acquacultura! L’utilizzo di reti in @materbi concorre a limitare la diffusione del #marinelitter… - AnilakaCara4578 : RT @MyWayASPI: ?? AGGIORNAMENTO A14 BOLOGNA-TARANTO ?? Pescara CODA di 2 km per lavori tra Roseto degli Abruzzi e Atri Pineto dal km 344 htt… - AnilakaCara4578 : RT @MyWayASPI: ?? AGGIORNAMENTO A14 BOLOGNA-TARANTO ?? Pescara CODA di 2 km per lavori tra Roseto degli Abruzzi e Atri Pineto dal km 349 htt… -