Tàr: il film con Cate Blanchett potrebbe essere l'ultimo della carriera di Todd Field (Di mercoledì 22 marzo 2023) In una recente intervista, il regista di Tàr Todd Field ha lasciato intendere che il film con Cate Blanchett potrebbe essere l'ultimo della sua carriera. Presentato alla Mostra del Cinema di Venezia 2022 e uscito nelle sale italiane a febbraio, Tàr è stato uno dei film più discussi dell'intera kermesse, ricevendo numerosi premi e ben 6 nomination agli Oscar di quest'anno. A dirigere il film con Cate Blanchett ci ha pensato Todd Field che, in una recente intervista, ha spiegato di non essere pronto a girare un nuovo film, almeno per il momento. "C'è un grande senso di sfida nel ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 22 marzo 2023) In una recente intervista, il regista di Tàrha lasciato intendere che ilconl'sua. Presentato alla Mostra del Cinema di Venezia 2022 e uscito nelle sale italiane a febbraio, Tàr è stato uno deipiù discussi dell'intera kermesse, ricevendo numerosi premi e ben 6 nomination agli Oscar di quest'anno. A dirigere ilconci ha pensatoche, in una recente intervista, ha spiegato di nonpronto a girare un nuovo, almeno per il momento. "C'è un grande senso di sfida nel ...

Tàr: il film con Cate Blanchett potrebbe essere l'ultimo della carriera di Todd Field Presentato alla Mostra del Cinema di Venezia 2022 e uscito nelle sale italiane a febbraio, Tàr è stato uno dei film più discussi dell'intera kermesse, ricevendo numerosi premi e ben 6 nomination agli Oscar di quest'anno. A dirigere il film con Cate Blanchett ci ha pensato Todd Field che, in ... Cinema di qualità a tre euro: ecco i film in programma nel Vicentino Il film, attraverso la figura della direttrice d'orchestra Tár, prima donna in assoluto a dirigere un'importante orchestra tedesca, esplora la mutevole natura del potere, la sua durevolezza e l'...