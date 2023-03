Takaaki Nakagami già si arrende | “Honda? Ducati migliora sempre”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Piloti, team e addetti ai lavori sono concordi su una tematica che attanaglia il paddock della classe regina: la flottasembra essere, almeno dai test svolti prima dell’inizio del Motomondiale 2023, almeno un passo davanti a tutte le squadre. La MotoGP potrebbe inchinarsi prima di cominciare alle moto messe in pista da Borgo Panigale? La sensazione sembra essere proprio questa. Al sinistro fiume in piena alimentato da un forte sconforto si è unito anchedi LRCche ha sottolineato l’enorme gap tra il team rosso italiano e quello del Sol Levante.ha parlato dello strapotere dellein MotoGP (Credit foto – Motorsport.com)“Come potete vedere, i tre giorni a Sepang ei due giorni a Portimao non sono stati la ...