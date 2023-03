Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenparl : Stefano Tacconi lascia l’Ospedale: #Miglioramento motorio, # ... - - niko_tacconi : @Gitro77 Ma lascia perdere questi decerebrati. - g_tacconi : @MedBunker Calano le vendite perché chi si cura con l'omeopatia giustamente ci lascia. -

Buone notizie per Stefano. Dopo essere stato colpito da una emorragia cerebrale il 22 aprile dello scorso anno, l'ex portiere della Juventus ha lasciato l'Azienda Ospedaliera di Alessandria , come annunciato dalla ...

Tacconi lascia l'ospedale di Alessandria: "Gli hanno salvato la vita" Corriere dello Sport

ALESSANDRIA – A un anno di distanza dal triste episodio che ha sconvolto la sua vita e quella dei familiari, Stefano Tacconi ha lasciato l’Azienda Ospedaliera di Alessandria per terminare l’ultima ...Nella nota, si leggono le parole del dottor Luca Perrero, Direttore di Neuroriabilitazione: "Il percorso di Stefano Tacconi è stato sorprendente, con un progressivo miglioramento dal punto di vista ...